شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية يهاجم أردوغان بسبب الانتهاكات ضد الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، أن قضية الأكراد الذين يعانون منذ فترة كبيرة على يد النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، لا يوجد لها حل حتى هذه اللحظة.

وأضاف زعيم المعارضة ساخرًا من نظام اردوغان: "إننا نناقش قضية الأكراد منذ 40 عامًا، فلماذا لا يوجد لها حل حتى هذه اللحظة، من هو المسؤول، أصحاب المتاجر، أم بائع الخضار، أم الأستاذ الجامعي، أم العاطل عن العمل؟، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

وتابع أوغلو: المسؤول هو السلطة التي لم تستطع أن تجد حلا حتى هذه اللحظة لهذه القضية.

يُذكر أن الأكراد يواجهون سلسلة من الاضطهادات اللامتناهية على يد الحكومة التركية والرئيس التركي أردوغان، ذلك إلى جانب التنكيل بمقابرهم، والإطاحة برؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

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فى سياق آخر، كان تقرير أعدته مؤسسة ماعت كشف عن تصدى القبائل الليبية لمرتزقة أردوغان، والتأكيد على أن ليبيا دولة لها سيادة ولن تقبل بأى احتلال لبلادها بقيادة الجماعات الإرهابية ومرتزقة الرئيس التركي.

ولفت التقرير، إلى أن القبائل الليبية أعلنت أمام العالم كله في مؤتمر بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنها ستتصدى لاي مخططات إرهابية في بلادهم، مطالبين الدولة المصرية بإنقاذهم من إرهاب أردوغان ومخططاته.