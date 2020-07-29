شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتقسيط المصروفات الدراسية للعام الجديد على 4 دفعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب طارق متولى، تقسيط مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد على 4 دفعات، وذلك للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور جراء الظروف الخاصة بجائحة كورونا، وعواقبها على الأوضاع الاقتصادية للكثير من المواطنين خاصة الشريحة محدودة الدخل، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها تضافر جهود مؤسسات الدولة وجهود القطاع الخاص والمجتمع المدنى من أجل تخفيف معاناة الأسر غير القادرة، وفى نفس الوقت سيتم تحصيل هذه المصروفات ولكن على دفعات.

وطالب عضو مجلس النواب، عقد اجتماع موسع بين التربية والتعليم، وبعض ممثلي المدارس الخاصة، بلجنة التعليم بمجلس النواب، لمناقشة ملف المدارس الخاصة وشكاوى المواطنين بشأن خصم نسبة من المصروفات المدرسية للعام الدراسى الجديد، وفى حالة صعوبة ذلك الأمر مناقشة حزمة من التيسيرات بشأن تقسيط هذه المصروفات على 4 دفعات، وإعادة النظر فى مصروفات الباص خاصة وأن هناك توجه لحضور عدد من أيام الأسبوع جراء أزمة فيروس كورونا.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن تشديد الرقابة على المدارس الخاصة امر وجوبى خلال الفترة المقبلة لمنع ممارسات البعض حيال أولياء الأمور لإجبارهم على دفع المصروفات قبل حتى تحديد كيفية سير الدراسة خلال العام الدراسى الجديد.

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الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2020.2021 ،حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهى يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).