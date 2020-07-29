الفقيه بن صالح.. جلسة خمرية تتحول إلى جريمة قتل بشعة في مدينة سوق السبت

تمكنت مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي أولاد عياد، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يشتبه في ارتكابه جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في الأربعينات من عمره في مدينة سوق السبت، إقليم الفقيه بنصالح.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن مدينة سوق السبت اهتزت، ليلة أمس الثلاثاء، على خبر وقوع جريمة قتل بشعة، في حي القليعة الرجاء بعد أن عمد شخص إلى ذبح شاب من الوريد إلى الوريد.

وأضاف المصدر ذاته أن جلسة خمرية تحولت إلى جريمة قتل، راح ضحيتها شخص في الأربعينات من عمره، بعد نزيف حاد، تسبب في مصرعه في عين المكان.

وفور علمها بالخبر، انتقلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم إيداع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية رهن البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة في محكمة الاستئناف في بني ملال.