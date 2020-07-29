رحلة مهاجرون من جنوب إفريقيا تستنفر سلطات طنجة.. قدموا من الرباط عن طريق البراق طمعا في التسلل إلى أوروبا -فيديو وصور

فيديو وصور: يونس الميموني

حاصرت عناصر القوات العمومية، أمس الثلاثاء، بطنجة مهاجرين غير قانونيين ينتمون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، مباشرة بعد وصولهم على متن رحلة براق قادمين من مدينة الرباط.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24 ” فإن عدد المهاجرين قدر بأزيد من 60 شخصا، حاولوا انتهاز فترة الحجر الصحي، من أجل الوصول إلى عاصمة البوغاز، للعبور سرا إلى الضفة الأخرى.

ونقلت عناصر القوات العمومية المهاجرين على متن حافلات إلى إحدى مراكز الشباب بأصيلة، استعدادا لإعادتهم إلى الرباط.

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