طقس الأربعاء.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء حارة نوعا ما إلى حارة بكل من منطقة سوس، الجنوب الشرقي، السايس، السهول الداخلية وجنوب المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل و ذلك خلال الليل والصباح، فيما ستتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية و رعد فوق كل من الأطلس ومناطقه المجاورة، الريف، المنطقة الشرقية و الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي و جنوب المنطقة الشرقية. كما سيلاحظ هبوب رياح قوية شيئا ما بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي وشرق و جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، سوس، السفوح الجنوبية الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط و السهول الواقعة غرب الأطلس، فيما ستكون مابين 17 و 22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 42 و 46 درجة بشرق و جنوب الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس، ومابين 38 و 42 درجة بالسهول الغربية للأطلس، السايس، واد ملوية، هضاب الفوسفاط و والماس، داخل منطقة الشياظمة، المنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية الشرقية، الريف بداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 36 درجة بسهول المحيط الأطلسي، و ستكون مابين 25 و 31 درجة بمرتفعات الأطلس و بالقرب من السواحل.