العثماني: نسبة الإجراءات المنجزة كليا أو جزئيا بالبرنامج الحكومي بلغت 5٪؜

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء بالرباط، إن نسبة الإجراءات المنجزة كليا أو التي على وشك الانتهاء في إطار تحقيق أهداف البرنامج الحكومي على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي بلغت 50 في المائة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، الذي ترأسه العثماني، والذي خصص لتقييم إنجازات السنة الثالثة من الولاية الحكومية، التي قطعتها الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على المحطات المقبلة من تنزيل البرنامج، وكذا تدقيق المنهجية اللازمة لتجاوز ما قد يتم تسجيله من تعثرات.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع انعقد في ظل الفترة التي تعيشها المملكة وبقية المعمور، والمطبوعة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 “التي تستلزم حشد الهمم، لتطوير آليات الحماية الاجتماعية، ولإنجاح إعادة دورة الإنتاج الاقتصادي الوطني، وتقوية بنياته بما يتلاءم والدروس المستخلصة من الجائحة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن الاستمرار في إنجاز البرنامج الحكومي لما تبقى من الولاية الحكومية، تنفيذا للتعاقد السياسي، باعتباره ركن التزام الحكومة للوفاء بمسؤوليتها، وذلك بتحسين مردودية الأداء العمومي وبتفعيل الحكامة على مستوى المحاسبة والشفافية، إن قطاعيا أو حكوميا”.

وحسب البلاغ، فقد سجل العثماني بارتياح، “تحقيق تقدم مقدر” على مستوى المنجزات، وتكريس مجموعة من أهداف البرنامج الحكومي على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي، إذ بلغت نسبة الإجراءات المنجزة كليا أو على وشك الانتهاء ما يعادل 50، فيما توجد حوالي 29 في المائة من الإجراءات في طور الإنجاز”، معتبرا أن هذا “يشكل مصدر تحفيز وإلهام للآفاق المستقبلية للباقي من التزامات البرنامج الحكومي، علاوة على مواصلة العمل في مجموعة من الأوراش والبرامج الجارية”.

Advertisements

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أكد على الوعي التام للحكومة بحجم انتظارات وتطلعات المواطنين، وما يستلزم ذلك من لدن الحكومة من حزم وإرادة ومضاعفة للجهود، خاصة على مستوى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتماشى ومتطلبات الظرفية الراهنة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) أظهرت أهمية عدد من الأوراش التي تم الالتزام بها ضمن الأوليات في البرنامج الحكومي (التعليم، الصحة، التشغيل، الحماية الاجتماعية، الرقمنة..).