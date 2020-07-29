أبو سنان: تصريح ادعاء ضد شاب طعن آخر وتسبب له بجراح حرجة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في عكا، مؤخرا، تصريح ادعاء ضد شاب (21 عاما) من سكان أبو سنان، على خلفية ضلوعه في جريمة طعن والتسبب بإصابة شاب (28 عاما) من البلدة بجراح وصفت بأنها حرجة آنذاك.
ومن المزمع أن تقدم المحكمة خلال الأيام القادمة، لائحة اتهام وتمديد اعتقال الشاب حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.
وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 18 تموز/ يوليو، حينما أقدم المشتبه به على طعن شاب بعد خلاف نشب بينهما في الشارع الموصل بين بلدتي يركا وأبو سنان، ما أسفر عن إصابته بجراح حرجة أحيل على إثرها إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
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