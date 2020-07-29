الملك عبد الله يدعو لانتخابات عامة في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّر الملك الأردني، عبد الله الثاني، إجراء انتخابات مجلس النوّاب التّاسع عشر "وفق أحكام القانون".

ومن المقرّر أن تحدّد اللجنة الانتخابيّة موعد الانتخابات خلال 10 أيّام.

وأجريت آخر انتخابات عامّة في الأردن عام 2016، وشاركت فيها 230 قائمة للتنافس على 130 مقعدًا في البرلمان موزّعة على 23 دائرة بالإضافة إلى "الكوتة النسائيّة" المكوّنة من 15 نائبة.

ولم تعلن التيارات السياسيّة في البلاد مشاركتها في الانتخابات أو لا، خصوصًا "جبهة العمل الإسلامي" أبرز أقطاب المعارضة الذي شارك في انتخابات 2016، دون أن يحقّق إنجازات لافتة، بعدما قاطع انتخابات 2010 و2013، احتجاجًا على نظام "الصّوت الواحد"، الذي اتبع منذ منتصف التسعينات والذي ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي، بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا، قبل أن يلغى القانون في العام 2018.