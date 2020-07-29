خطة الهبات: 500 شيكل حتى الولد الرابع و300 من الخامس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتفق وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس لجنة المالية في الكنيست، موشيه غفني، بشكل نهائي على خطة الهبات الحكومية، بحيث سيحصل الولد الأول حتى الرابع على 500 شيكل لكل ولد، ومن الولد الخامس فما فوق على 300 شيكل لكل ولد. وذلك إضا

ويذكر أن الخطة الأصلية، التي طرحها كاتس ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل أسبوعين، قضت بمنح هبة لكل مواطن فوق 18 عاما بمبلغ 750 شيكل، وللعائلة مع ولد واحد 2000 شيكل، والعائلة مع ولدين 2500 شيكل، والعائلة مع ثلاثة أولاد 3000 شيكل. وتبلغ تكلفة هذه الخطة 6.5 مليار شيكل. ويتوقع ألا يتم إيداع المال في حسابات المواطنين قبل يوم الأحد المقبل. وتقرر منح مبلغ 500 شيكل إضافة إلى الـ750 للجنود المسرحين في السنة الأخيرة.

وصادقت لجنة المالية على مقترح الخطة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وقالت اللجنة إن "المال سيودع في الحسابات البنكية للمواطنين في الأيام القريبة.

وتم الاتفاق أيضا على منح الهبة للأولاد الذين يولدون حتى موعد دخول قانون الهبات إلى حيز التنفيذ، وليس حتى 15 تموز/يوليو الحالي.

إلى جانب ذلك، صادقت لجنة المالية، أمس، على مشروع قانون خطة المساعدات الاقتصادية، التي في إطارها سيتم تمديد الاستحقاق للحصول على مخصصات بطالة حتى حزيران/يونيو العام المقبل. كما سيحصل أبناء 65 عاما فما فوق الذين أخرجوا من أعمالهم في أعقاب جائحة كورونا، على هبة تكيّف، حتى حزيران/يونيو العام المقبل.