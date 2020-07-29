شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 665 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 10 حالاة وفاة . وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 78.569 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 412 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 60.240 حالة .

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