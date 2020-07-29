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41 قتيلاً بينهم 31 طفلا جراء الفيضانات في بنجلاديش

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قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الفيضانات واسعة النطاق الناجمة عن الأمطار الموسمية تتفاقم في بنجلاديش وأودت بحياة 41 شخصا على الأقل، من بينهم 31 طفلا.

وأشاروا إلى أن المياه ألحقت الأضرار بأكثر من 8ر4 مليون شخص. وأفاد مركز التنبؤ بالفيضانات والتحذير منها في البلاد بأن الوضع قد يزداد سوءا، حيث من المتوقع أن ترتفع مياه الأنهار الرئيسية في المناطق المركزية حول دكا في اليومين المقبلين.

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