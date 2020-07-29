شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مدينة سيدني بؤرة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ولاية كوينزلاند الأسترالية الأربعاء أن مدينة سيدني المجاورة بؤرة لفيروس كورونا ، مما يعني أن أي شخص يعبر الحدود من المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا سيضطر إلى قضاء أسبوعين في الحجر الصحي.

وقالت رئيسة وزراء كوينزلاند، أنستاسيا بالاسزكوك، للصحفيين إن القيود الحدودية ستبدأ اعتبارا من يوم السبت.

وأصدرت بالاسزكوك هذا الإعلان بعد أن تم تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سيدني خلال الليل، في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن أن عددا من المطاعم وصالات الألعاب الرياضية حول المدينة، مصادر لنقل العدوى.