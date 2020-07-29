سلطان عمان وولي عهد أبوظبي يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى

تبادل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، الأربعاء، التهاني مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بمناسبة عيد الأضحى.

ووفق وكالة الأنباء العمانية فإن "السلطان هيثم بن طارق تبادل التهاني والتبريكات خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك" الذي يحل الجمعة المقبل.

ويعكس الاتصال الهاتفي وتبادل التهاني العلاقات الأخوية والثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والتي تسهم القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين في تطويرها بإرادة قوية ودعم متواصل لدفع العلاقات العميقة والراسخة بينهما.