مجلس الأمن يرحب بجهود السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/7/29 11:59 ص بتوقيت أبوظبي
رحب مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها السعودية لإعادة تنشيط اتفاق الرياض، مطالبا بضرورة تنفيذه بشكل سريع وفعال.
جاء ذلك في الإحاطة الصحفية للمجلس عقب جلسته التي عقدها مساء افتراضياً حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واليمن.
وجدد المجلس دعمه للعملية السياسية باليمن على النحو الوارد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
ودعا الأعضاء جميع المانحين إلى الإسراع في تقديم التبرعات، وصرف تعهداتهم، وإنقاذ الأرواح، معبرين عن قلقهم العميق إزاء نقص التمويل الذي يزيد من تفاقم خطر سوء التغذية الحاد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول لم تسمه قوله إن المملكة قدمت آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض الموقع نهاية العام الماضي.
وتضمنت الآلية خطوات تنفيذية من بينها تكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما مناصفة بين الشمال والجنوب، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية.
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