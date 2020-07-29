تسارع انتشار كورونا في الولايات المتحدة وبدء مناسك الحج بعدد محدود في السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أحصت الولايات المتحدة الثلاثاء أعلى عدد من الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسجلة منذ شهرين مع نحو 1600 حالة وفاة، فيما انطلقت مناسك الحج بعدد محدود للغاية في السعودية وشددت العديد من البلدان الأوروبية قيودها الصحية.

وبدأ ما بين ألف و 10 آلاف مسلم الأربعاء مناسك الحج في مكة المكرّمة التي تتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي.

بعد عملية اختيار قامت بها السلطات، يتوجّب إخضاع الحجاج لفحص فيروس كورونا المستجد قبل وصولهم إلى مكة، وسيتعين عليهم أيضا الحجر الصحي بعد الحج.

يقول محللون إن الحكومة قلّصت الحج لأنها قد تكون مصدرا رئيسيا لانتشار فيروس كورونا المستجد، إلاّ أنّ هذه الخطوة ستعمّق الركود الاقتصادي في المملكة النفطية الثرية.

سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء 1592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز.

كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 60 ألف إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد، بعد انخفاض طفيف خلال اليومين السابقين.

بعدما اعتمد في الأيام القليلة الماضية خطابا أكثر جدية ورصانة للتحذير من مخاطر وباء كوفيد-19 داعيا إلى وضع الكمامة، عكس الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدّدا التوجّه وعاد لنشر معلومات طبية مضلّلة.

وحذفت منصة تويتر في خطوة نادرة تسجيلا مصورا استخدمه الرئيس الأميركي كانت قد حذفته منصة فيسبوك، يقول فيه أطباء للأميركيين إن وضع الكمامات غير ضروري، وإن عقار هيدروسكي كلوروكين المضاد للملاريا يمكن أن يشفي المصابين بوباء كوفيد-19.

وخلصت غالبية السلطات الطبية إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكين خصوصا لم تثبت فاعليته في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، لا بل يمكن أن يكون مضرا للقلب.

وألغت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية في حزيران/يونيو التصريح الاستثنائي المعطى لاستخدامه في علاج المصابين بكوفيد-19.

تسبب وباء كوفيد-19 بخسائر لقطاع السياحة العالمي بلغت 320 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، ما يشكل تهديدا لدخل ملايين الأشخاص، وفق ما أعلنت منظمة السياحة العالمية الثلاثاء.

وتراجع عدد السياح في العالم بـ300 مليون بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو، أي ما يعادل نسبة 56 في المئة، في وقت تضرر قطاع السياحة جرّاء تدابير الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي كوفيد-19، وفق المنظمة.

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وتوقّعت المنظمة في أيار/مايو أن يتراجع عدد السياح دوليا نحو 60 إلى 80 في المئة العام الجاري على خلفية تفشي كورونا المستجد.

وتعد اليونان وإسبانيا و جزيرة ماديرا البرتغالية حيث فرض وضع الكمامة في الشارع ويتم فحص الزائرين، من بين أكثر الدول تأثرا بانهيار السياحة.

شهدت إسبانيا ارتفاعاً في عدد الحالات الجديدة لأكثر من ثلاثة أضعاف في الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 1800 حالة. وأوصت ألمانيا، بعد فرنسا وبريطانيا، رعاياها بعدم السفر إلى هناك.

وأعلنت اليونان من جانبها إعادة فرض وضع الكمامة في جميع الأماكن المغلقة تقريبًا.

أفادت دراسة أجرتها مدينة بومباي الهندية ونشرت الثلاثاء أن أكثر من نصف سكان الأحياء العشوائية في المدينة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد أو يحملون أجساما مضادة.

وتعد الهند حاليا البلد الثالث الأكثر تضررا في العالم بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل مع تسجيل 1,5 مليون إصابة، رغم أن الخبراء يعتبرون أن الحصيلة أعلى بكثير نتيجة النقص في اجراء الفحوص.

وسجلت بومباي التي يعيش نحو 40 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة في أحياء عشوائية نحو 110 آلاف إصابة وأكثر من 6 آلاف وفاة حتى الآن.

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 654,477 شخصا على الأقل في جميع أنحاء العالم بحسب آخر تعداد أجرته وكالة فرانس برس. ولاتزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً من حيث الوفيات، إذ سجلت 148,056 وفاة، تليها البرازيل (88,539) فيما تجاوزت كولومبيا عتبة 9آلاف حالة وفاة.

في سياق التجارب للتوصل إلى لقاح، أعلنت شركة الأدوية الأميركية " مودرنا" بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية نتائج واعدة على القرود.

وأثار المصل، وهو أحد اللقاحين الغربيين إلى جانب اللقاح الذي طورته جامعة اكسفورد والمختبر البريطاني "أسترازينيكا" الذي بدأ اختبارات واسعة النطاق، استجابة مناعية "قوية" وأوقف تكاثر الفيروس في الرئتين والأنف لدى القرود، وفقا للنتائج التي نشرت الثلاثاء.

وذكرت معاهد الصحة الوطنية "هذه هي المرة الأولى التي أظهر فيها لقاح تجريبي ضد كوفيد-19 تم اختباره على القرود قدرته على إنتاج سيطرة فيروسية سريعة في الجهاز التنفسي العلوي".