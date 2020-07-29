شرطة أبوظبي تحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
متابعات_الخليج 365
حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس "كوفيد- 19"، وفقا للقرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، المتعلقة بضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات للحد من انتشار الفيروس.
وشددت على أنه ستتم إحالة المخالفين الى نيابة الطوارئ والازمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار مرض" كوفيد- 19 ".
وأهابت بضرورة الالتزام بـ"التباعد الاجتماعي" والابتعاد عن "التجمعات العائلية" والتقيد بالتعليمات الوقائية تجنبًا لانتشار عدوى فيروس كورونا مؤكدة على أهمية مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
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