شيخ الأزهر يقرر إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" على دفعة كلية الطب 2020

أحمد أبوعقيل قرر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، على دفعة طب بنين القاهرة لعام ٢٠٢٠ ، تكريما له وتقديرًا لدوره الاجتماعي والإنساني. وأكد جامعة الأزهر أن هذا التكريم للراحل الدكتور مشالي ليكون قدوة لشباب الأطباء في أداء الرسالة العظيمة للطبيب في مداواة البسطاء. وتمنت الجامعة خالص الدعاء له بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وتوفي الدكتور محمد مشالي الذي كرس حياته في خدمة الفقراء فجر أمس الثلاثاء إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جثمانه من مسقط رأسه بمدينة طنطا وسط حضور الآلاف المشييعين.

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