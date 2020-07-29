هونغ كونغ تشدد القيود الصحية

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هونغ كونغ: حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الأربعاء من أن المدينة على وشك ان تشهد انتشارا وبائيا "واسع النطاق" فيما بدأ تطبيق اجراءات تباعد اجتماعي هي الأشد منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في مطلع السنة.

واعتباراً من الأربعاء سيتعين على سكان المدينة البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة وضع الكمامات في الأماكن العامة فيما لم يعد يسمح للمطاعم إلا بخدمة تقديم الطعام لتناوله في الخارج. ولم يعد يسمح بتجمع أكثر من شخصين باستثناء العائلات، وفي حال المخالفة تبلغ الغرامة 5 آلاف دولار هونغ كونغ (550 يورو).

الإصابات عاودت الارتفاع

والمستعمرة البريطانية السابقة التي تشهد اكتظاظا سكانيا، كانت بين أول المناطق التي طالها الوباء بعد ظهوره في الصين في نهاية العام الماضي، وسجلت نتائج جيدة في بادىء الأمر في مكافحته. لكن عدد الإصابات عاود الارتفاع قبل بضعة أسابيع ما دفع بالسلطات الى اعتماد اجراءات تباعد اجتماعي جديدة تدريجيا. وسجلت أكثر من 1500 إصابة منذ مطلع الشهر، اي ما يوازي عدد الإصابات التي رصدت بين يناير ونهاية يونيو.

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ومنذ ستة أيام يتجاوز عدد الحالات اليومية المئة. وقالت لام في بيان "نحن على شفير وباء واسع النطاق يمكن أن يؤدي الى انهيار نظامنا الاستشفائي ويكلف أرواحا، وخصوصا في صفوف الأشخاص المسنين". ووضع الكمامات الذي كان شائعا أساسا في المدينة، كان الزاميا في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة.

وأعلنت حكومة هونغ كونغ عن مشروع بناء مستشفى ميداني بمساعدة من الصين بقدرة استيعاب تصل الى ألفي سرير قرب المطار الدولي.

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