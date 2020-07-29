الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قطع الخدمة يوم الجمعة المقبل، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية التي تجريها في عدد من الوحدات على مستوى المحافظة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المناطق التي تتأثر بقطع الخدمة هي المجاورتين الأولى والرابعة بمدينة دمياط الجديدة، وقرية العنانية في مركز دمياط، نظرًا لوجود صيانة تجريها القطاعات المتخصصة،

وأهابت بالمواطنين تخزين احتياجاتهم من المياه.