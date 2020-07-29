محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قطع الخدمة يوم الجمعة المقبل، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية التي تجريها في عدد من الوحدات على مستوى المحافظة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المناطق التي تتأثر بقطع الخدمة هي المجاورتين الأولى والرابعة بمدينة دمياط الجديدة، وقرية العنانية في مركز دمياط، نظرًا لوجود صيانة تجريها القطاعات المتخصصة،
وأهابت بالمواطنين تخزين احتياجاتهم من المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.