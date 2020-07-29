جامعة الإسكندرية تحصد المركز الثاني محليًا ضمن تصنيف الجامعات الإسبانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، ضمن تصنيف الجامعات الإسباني "Ranking Web of Universities"، لعام 2020، فيما جاء ترتيبها 974 على مستوى 30 ألف جامعة من 200 دولة عالمية وفقًا للتصنيف.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تفوقت على كثير من الجامعات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعني أن الجامعة احتلت قائمة أعلى ترتيب بنسبة 3.2% من جامعات العالم، مع المحافظة على ترتيبها على مستوى الجامعات المصرية والتقدم 118 مركزًا على مستوى جامعات العالم عن عام 2019.

وأشار الكردي، أن هذا التصنيف يصدر كل 6 أشهر، وأنه لا يعتمد على ترتيب مواقع الجامعات على الانترنت، بل يستخدم كل من مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي، وأن أفضل استراتيجية لتحسين ترتيب الجامعة هي تحديث الموقع باستمرار وزيادة كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة على الإنترنت.