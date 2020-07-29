صفر كورونا.. خروج آخر حالة مصابة من "حميات" جرجا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلنت الإدارة الصحية بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، خروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من مستشفى حميات جرجا.

وأوضح المدير الوقائي بالإدارة الصحية بجرجا في تصريحات صحفية أن آخر حالة مصابة بالفيروس المستجد تعافت وخرجت، أمس الثلاثاء، من المستشفى.

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وأكد "فرجاني" أن الإدارة الصحية بجرجا لم تسجل منذ أمس أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بذلك تعد مستشفى حميات جرجا خالية من مصابي الفيروس المستجد.

وتابع المدير الوقائي بالإدارة الصحية بجرجا أن مستشفى حميات جرجا سجلت تقريبًا 34 حالة مصابة بكورونا منذ بداية الأزمة حتى الآن.

وتعمل مستشفى حميات جرجا بطاقة 48 سرير و16 غرفة وشبكة غازات موزعة على الغرف، بها 16 مخرجًا.