إسبانيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 280 ألفاً و610 حالات

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المستجد في إسبانيا إلى 280 ألفا و610 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات، إلى أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفا و436 حالة، وتعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 25 أسبوعا، حتى الآن، منذ الإعلان عن

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.