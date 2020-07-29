أوكرانيا تُسجل 1022 إصابة جديدة بكورونا

سجلت أوكرانيا 1022 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 67 ألفًا و597 إصابة.



وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقًا لما نقلته وكالة أنباء

(يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء - بأن البلاد سجلت 21 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى ألف و650 شخصًا.

وأشارت إلى تعافي 650 شخصًا، لتصل حصيلة المتعافين من الفيروس

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إلى 37 ألفًا و394 شخصًا منذ بداية الوباء.

يُذكر أن الحجر الصحي يسري حاليًا في أوكرانيا وحتى 31 أغسطس المقبل.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.