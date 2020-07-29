كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ولاية فيكتوريا الأسترالية تؤكد 295 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الاسترالي دانيال اندروز، اليوم الاربعاء، إن ولاية فيكتوريا الأسترالية سجلت 295 حالة إصابة بكوفيد 19 يوم الثلاثاء. كما سجلت أيضًا تسع وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات على مستوى الولاية إلى 92 حالة.

قال رئيس الوزراء أندروز، "إذا كنت مريضًا، يجب أن تخضع للفحص"، كما حث الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض على البقاء في المنزل وإجراء الاختبار. وأضاف أن "هذه إلى حد كبير موجة ثانية تغذيها الفاشيات في أماكن العمل".

وقد أعلن أندروز أيضًا أنه تم اختبار 18،077 شخصًا يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت في فيكتوريا إلى 1،554،705.

قالت شرطة فيكتوريا إنها غرمت 103 أفراد خالفوا توجيهات المسؤول الصحي على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك ثلاثة أشخاص غرموا بسبب تجمعهم للاحتفال بعيد ميلاد.

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وتأتي أرقام فيكتوريا الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه ولاية كوينزلاند أنها ستغلق حدودها أمام سيدني ابتداء من يوم السبت للحد من انتشار الفيروس. وقد أفادت ولاية نيو ساوث ويلز، ولاية سيدني، عن 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء.

وعلي صعيد اخر، أكدت فيتنام ثمانية إصابات جديدة بـ Covid-19 في منتجع منتجع في دا نانج، وفقًا للصحيفة الحكومية الرسمية، تشينهفو. وقد سجلت دا نانغ 29 إصابة جديدة خلال الأيام الخمسة الماضية.و ترفع الحالات الجديدة العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في فيتنام إلى 446، بينما لا يزال عدد القتلى عند الصفر.

وقد وضع أكثر من 16000 شخص ممن هم على صلة وثيقة بالحالات المؤكدة في دا نانغ أو دخلوا "مناطق الجائحة" تحت المراقبة الطبية. من بينهم، تم وضع 12996 شخصًا في مخيمات الحجر الصحي المركزية، حسبما ذكر تشينهفو.

وفي يوم الإثنين، أُمر 80 ألف سائح بمغادرة دا نانغ، بعد تفشي جديد للمدينة بعد حوالي 100 يوم من عدم وجود انتقال محلي.