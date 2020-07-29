أنهكتهم كورونا.. أطر صحية بمستشفى القرطبي يطالبون بتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات اللوجيستيكية – صور

نظم العشرات من الأطر الصحية، اليوم الثلاثاء، في طنجة، وقفة في مستشفى القرطبي، احتجاجا على ظروف العمل، التي يعيشونها، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكشف محتجون لـ”اليوم24″ أن الأطر الصحية تعيش حالة من الضغط، نتيجة ارتفاع عدد الحالات لحرجة، والنقص الحاد في صفوف الممرضين.

وأضاف محتجون أنهم وصلوا إلى حالة من الإنهاك الحاد، على المستوى النفسي والجسماني، بعد أزيد من 4 أشهر من العمل المتواصل، في المراكز المستقبلة لحالات الإصابة بالجائحة.

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وطالب محتجون السلطات المحلية، ومصالح وزارة الصحة، بتعزيز المستشفيات بالموارد البشرية، والتجهيزات اللوجستية اللازمة، من أجل التصدي للفيروس التاجي.