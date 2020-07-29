اتهام: شاب من رهط اعتدى على صديقته بسبب لبسها بنطالا قصيرا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّم قسم الدعاوى في الشرطة إلى المحكمة في مدينة "كريات شمونة" (الخالصة) لائحة اتهام، وأرفق طلبا لتمديد الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد شاب (24 عاما) من مدينة رهط في النقب، جنوبي البلاد، بشبهة الاعتداء على صديقته أثناء عودتهما وصديقهما بسيارة من منطقة الشمال باتجاه الجنوب، وذلك "لأنها لبست بنطالا قصيرا".

ووجهت الشرطة، وفقا لادعائها صباح اليوم الأربعاء، للشاب بعد اعتقاله "الاعتداء على الفتاة ولكمها على وجهها وتحطيم هاتفها الخليوي".

وجاء في ادعاء الشرطة أنّ مواطنا لاحظ الاعتداء في منطقة "غان هتسفون" فقام بالاتصال بمركز الطوارئ التابع للشرطة، وألقت الشرطة القبض على الشاب عند مدخل الطريق السريع رقم 6.

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