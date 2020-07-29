اعتقالات بالضفة والقدس طالت أسرى محررين وتوغل بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش ا لاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من الأسرى المحررين.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتقلت المرابطة هنادي الحلواني من منزلها بحي الجوز في القدس، بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين خليل حلوة ومحمد حسن حلوة، بعد مداهمة منزليهما في بلدة عناتا.

وعلى حاجز قلنديا، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مؤيد قنداح من سكان قرية أبو شخيدم شمال رام الله، أثناء تواجده على الحاجز.

كما وداهمت قوات الاحتلال منزل محمد البشيتي في القدس المحتلة، وفتشوه وخلفوا خرابا فيه.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر مهنا شرقاوي بالقرب من معسكر سالم.

وفي نابلس، اقتحمت القوات المدينة وبلدات مجاورة ونفذت حملة اعتقالات واسعة، طالت أسرى محررين.

وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر عاصم بشكار من منزله، والمحرر إسلام بشكار من مخيم عسكر وهما أبناء الأسير عنان بشكار.

كما اعتقلت المحرر باسم العتبة، والمحرر علاء البشيري، والمواطن عباس فطاير، والمحامي معاذ موسى من منطقه المخفية، ومحمد عماد جناجره من قرية طلوزة، وحمزة عبد الله ياسين من عصيرة الشمالية، وخالد أبو السعود من بلدة كفر قليل.

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واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فؤاد فواز حنني من بلدة بيت فوريك، أثناء مروره على حاجز البلدة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال منزل النائب فتحي القرعاوي في مخيم نور شمس، وعبثت بمحتوياته، ثم انسحبت من منزله دون تسجيل اعتقالات، كما اعتقلت أحمد حسن متروك من أحياء المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من أحمد الصرعاوي ومراد الحايك من مخيم الدهيشة، بعد أن اعتدت على الحايك بوحشية وحطمت محتويات منزله، كما اعتقلت صالح عبد جواريش من جبل هندازة في بيت لحم.

وفي الخليل، اعتقلت القوات نبيل الشرباتي نجل المحرر نبيه الشرباتي.

أما في الأغوار الشمالية، اعتقلت القوات أشرف حسين بشارات من خلة مكحول، وعبد الرحيم بشارات ونجله صخر، من الحديدية.

وفي قطاع غزة، توغلت خمس آليات عسكرية للاحتلال صباح اليوم الأربعاء، لمسافة محدودة شرقي محافظة خانيونس.

وأفاد مواطنون بتوغل محدود لـ5 جرافات عسكرية برفقة جرار، انطلاقا بوابة "السناطي" العسكرية شرقي بلدة عبسان الكبيرة وبدء أعمال تجريف.

وساندت الجرافات المتوغلة آليات وجيبات عسكرية من داخل السياج الأمني، علما أن هذا التوغل الثاني في غضون أقل من 48 ساعة، إذ توغلت جرافات شرقي رفح أول من أمس وانسحبت من شرقي خان يونس.

ويواصل الاحتلال تجريف أراضي المواطنين المحاذية للسياج الأمني لحرمانهم من الاستفادة منها، وينصب أسلاكا شائكة بشكل دوري بأغلب المناطق.