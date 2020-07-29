6 خطوات منزلية بسيطة للوقاية من الجفاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دخلت موجة الحرّ أسبوعها الثاني، ويرجّح الراصد الجوّي أن تستمرّ حتى الأسبوع المقبل. وتزداد مع هذه الموجة مخاطر التعرّض للجفاف أو للضربة الشمسيّة، خصوصًا عند كبار السّن والأطفال.

وفي ما يلي توصيّات خاصّة للوقاية من الجّفاف: