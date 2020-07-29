6 خطوات منزلية بسيطة للوقاية من الجفاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دخلت موجة الحرّ أسبوعها الثاني، ويرجّح الراصد الجوّي أن تستمرّ حتى الأسبوع المقبل. وتزداد مع هذه الموجة مخاطر التعرّض للجفاف أو للضربة الشمسيّة، خصوصًا عند كبار السّن والأطفال.
وفي ما يلي توصيّات خاصّة للوقاية من الجّفاف:
- الماء ثم الماء ثم الماء. يجب الإكثار من شرب الماء والسوائل حتّى كان الشخص موجودًا في مكان مظلّل أو في الفيء (كميّة المياه اليوميّة الموصى بها للرجال 3 لترات يوميًا، وللنساء 2.2).
- تجنّب التعرّض الطويل لأشعة الشمس.
- عدم إجراء نشاطات بدنيّة أو رياضيّة في الشمس، خصوصًا في ساعات الظهيرة وما بعدها.
- عدم الإفراط في تناول المشروبات التي تحوّي موادّ منبّهة، مثل القهوة؛ والامتناع عن تناول مشروبات الطّاقة؛ لأنّها تدرّ البول.
- التقليل من تناول الأطعمة التي تحوي الملح (مثل مسليّات الأطفال).
- ينصح بتناول الفاكهة والخضراوات، خصوصًا التي تحوي كميّات كبيرة من المياه، مثل الخيار.
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