عمل لبانكسي يباع بمبلغ 2.9 مليون ويتبرعه لمستشفى فلسطينيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بيعت لوحة بانكسي بعنوان "منظر على المتوسط 2017" بسعر قرابة ثلاثة ملايين دولار، أمس الثلاثاء في مزاد نظمته دار "سوذبيز" في لندن، ذهب ريعه لمساعدة مستشفى فلسطيني في بيت لحم في الضفة الغربية.

ويتألف العمل من ثلاث لوحات، تجسد فيها ثلاثة مناظر لبحر هائج مع عوامات نجاة برتقالية على الشاطئ "في إشارة إلى الأرواح التي أزهقت في البحر خلال أزمة المهاجرين في أوروبا" وفقا لما أوردته دار "سوذبيز" على موقعها الإلكتروني.

وكان العمل الثلاثي معروضا في فندق "وولد أوف" الذي افتتحه بانكسي في مدينة بيت لحم الفلسطينية في العام 2017.

وقد حقق العمل مليونين و235 ألف جنيه استرليني (2,9 مليون دولار) وهو بعيد عن السعر القياسي لأحد أعمال الفنان المسجل في تشرين الأول/أكتوبر مع لوحة "ديفولد بارلمنت". وكان سعرها مقدرا بين 800 ألف و1,2 مليون جنيه استرليني.

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وتبرع بانكسي بريع مزاد الثلاثاء لتمويل بناء قسم متخصص بالمشاكل الوعائية والجلطات الدماغية الحادة في أحد مستشفيات بيت لحم وشراء تجهيزات إعادة تأهيل للأطفال.

وقال بانكسي، الذي لا تزال السرية تحيط بهويته، في تعليق نادر إنه "غالبا ما نُدفع إلى الاعتقاد أن الهجرة تشكل عبئا على موارد الدولة إلا أن ستيف جوبز كان نجل مهاجر سوري. آبل هي أكبر شركة مدرة للأرباح في العالم.. وهي موجودة فقط لأنهم سمحوا لشاب من حمص بدخول البلاد".

وتناول بانكسي جوبز في عمل بعنوان "ابن مهاجر من سورية" وأظهره حاملا حقيبة ظهر وحاسوب من ماركة "آبل".

وكان الفنان وهو من أشهر فناني الشارع في العالم أنجز عدة رسوم غرافيتي في مدينة بيت لحم الفلسطينية التي افتتح فيها العام2017 فندقا تطل غرفه على الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية.