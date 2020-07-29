شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل متأثر بالتسمم الجماعي في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن وفاة طفل عمره 5 سنوات متأثرا بحالة التسمم الجماعي في منطقة عين الباشا. وتسمم أكثر من 700 شخص نتيجة تناولهم الغذاء من أحد مطاعم الوجبات السريعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب المطعم. وأثبتت الفحوصات المخبرية من وجود جرثومتي (انتيركوكس فيكالس، وكامبيلوباكتر) في الوجبات التي تناولها المصابون. وحالة التسمم، تبين أن وحدة التبريد داخل مشغل تحضير الشاورما معطلة.

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