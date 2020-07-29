شكرا لقرائتكم خبر عن 7ر16 مليون إصابة بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 7ر16 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 16مليونا و 737 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 7ر9 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 660 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وإسبانيا وباكستان وكولومبيا وإيطاليا وبنجلاديش.
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