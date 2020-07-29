عكا: إعادة تسمية شارع عمر المختار في البلدة القديمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعادت بلدية عكا نصب لافتة باسم شارع "عمر المختار" في البلدة القديمة بجانب فندق "أكوتيل"، وذلك بعد مطالبة الناشط الاجتماعي والسياسي منير قزموز، قبل عدة أشهر.

وكان قزموز قد أبرق رسالة عاجلة إلى رئيس بلدية عكا، شمعون لانكري، ومديرها العام، وأعضاء البلدية العرب و"شركة تطوير عكا"، مطالبا بإعادة نصب لافتة باسم شارع "عمر المختار"، ووضع التسمية في خرائط البلدية و"غوغل".

وقال قزموز: "نحن نحاول التمسك بالتسميات العربية للشوارع، وهذا حق لسكان المدينة بعد طمس وتهويد أسماء الشوارع والحارات في البلدة القديمة من قبل البلدية وشركة تطوير عكا خلال عشرات السنوات على مرأى ومسمع أعضاء البلدية العرب".

وشكر قزموز نائب رئيس البلدية، المحامي أدهم جمل، "الذي عمل على تنفيذ طلبي الذي يهم كل المواطنين العرب في المدينة، وهذا يعتبر إنجازا مهما لمن يتمسك بعروبته".