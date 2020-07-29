أغويرو يغيب عن مواجهة ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، حسم موقف لاعبه الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، من المشاركة في المباراة المقررة أمام ربال مدريد الإسباني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخضع أغويرو، البالغ من العمر 32 عاما، لجراحة في الركبة اليسرى في 24 حزيران/يونيو الماضي في برشلونة بسبب إصابة تعرض لها قبل ذلك التاريخ بيومين، خلال مواجهة "المان سيتي" أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لغوارديولا فيتعين على اللاعب الأرجنتيني، الذي يعاني من متاعب منذ استئناف التدريبات، مواصلة برنامج التعافي، ولن يتمكن من خوض مباراة إياب التشامبيونزليغ أمام الريال.

وسيسعى الفريق الإنجليزي للتأهل إلى المرحلة التالية في البطولة الأوروبية، مستغلا فوزه في لقاء الذهاب على الملكي بهدفين لهدف.