تشيلسي مستعد للخسارة مقابل التخلص من كيبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن تشيلسي الإنجليزي على استعداد لخسارة نحو 20 مليون جنيه إسترليني، مقابل الاستغناء عن حارسه الإسباني، كيبا أريزابالاغا، في الميركاتو الصيفي.

وجاء قرار تشيلسي، بسبب المستويات الضعيفة للغاية التي قدمها كيبا مع البلوز خلال الموسم الحالي وارتكاب الكثير من الأخطاء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فمن المستبعد أن ينجح تشيلسي في الحصول على مقابل مادي مشابه للسعر الذي اشترى به كيبا من أتلتيك بلباو قبل عامين.

والآن تبدو إدارة الفريق اللندني عازمة على السماع لعروض بمبلغ أقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع كيبا مقابل 71 مليون جنيه إسترليني، في صيف 2018، قادمًا من صفوف أتلتيك بلباو، من أجل تعويض رحيل البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد في نفس العام.

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وأوضحت الصحيفة، أن تشيلسي سيسمح أيضًا برحيل كيبا على سبيل الإعارة لمدة موسم أو أكثر، في حالة عدم وصول أي عرض للشراء.

كما تبدو إدارة البلوز حريصة على تقليل الراتب الأسبوعي للحارس الإسباني، والمقدر بنحو 150 ألف جنيه إسترليني.

ويستهدف تشيلسي العديد من حراس المرمى خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مثل السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، والإنجليزي نيك بوب، حارس بيرنلي، والكاميروني أندريا أونانا، حارس أياكس أمستردام، وأخيرًا الفرنسي ألفونس أريولا، حارس باريس سان جيرمان المعار إلى ريال مدريد.

وسيلعب التشيكي بيتر تشيك، المدير التقني لتشيلسي، دورًا مهمًا في جلب حارس مرمى جديد للفريق اللندني هذا الصيف.