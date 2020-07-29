كورونا: 132 إصابة في أم الفحم و90 في كابول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد في أم الفحم 132 إصابة، وفي قرية كابول 90.

وارتفع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم عشية عيد الأضحى المبارك إلى 132 إصابة، وبلغ عدد المتعافين 141، والعدد الكلي للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس 273.

جاء هذا في بيان مقتضب أصدره الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، صباح اليوم الأربعاء.

وفي قرية كابول، ازداد عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا وبلغ 90 حالة.

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وأعلن مجلس كابول المحلي أنه "للأسف، قلة الاهتمام والمسؤولية قد تؤدي بنا إلى الهلاك، وبالتالي نعلمكم بأن عدد المصابين بالكورونا في قريتنا كابول وصل إلى 90 حالة (حسب معطيات وزارة الصحة) الأمر الذي يبث القلق في كل ناحية نكون فيها. عدم الاهتمام وأخذ الحيطة والحذر من المرض أدى إلى ما أدى إليه.

وأضاف أنه لا يريد إحصاء العدد بالأسماء "حتى لا تحدث حالة من الفزع أو الخوف الشديدين ورحمة بكم ومن أجل الحفاظ على أنفسكم وأسركم وأرزاقكم، لكن على ما يظهر أن هذا العدد يجبرنا باليقظة سريعا قبل إعلان كابول كمنطقة مغلقة بين الناس خاصة وأن كثيرا من القرى الأخرى تم إغلاقها بسبب هذا الوضع".

وختم مجلس كابول المحلي بالقول: "نحن على أبواب العيد وأيام ذي الحجة، نطلب منكم بأن تأخذوا بعين الاعتبار مسؤوليتكم الجماعية والأسرية والاجتماعية، وقبل فوات الأوان".