شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. تشريع جديد لتكميم الأفواه والسيطرة على وسائل التواصل والان نبدء بالتفاصيل
وحذرت جماعات حقوقية وناشطون في مجال حرية التعبير من أن القانون "شديد القسوة" سيمنح الحكومة المزيد من السلطة لزيادة الرقابة على الإنترنت وحثت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل على رفضه.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه سيتعين على الشبكات التي يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، تعيين ممثل قانوني في البلاد.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هذا الشهر بتشريع يهدف لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي. ووصف إردوغان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "فساد" و "مصدر للأكاذيب"
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