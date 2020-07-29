شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الوفاق : الوضع الوبائي في ليبيا خطير والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق الليبية الدكتور خليفة البكوش دخول ليبيا إلى المستوى الوبائي الرابع «مرحلة الانتشار المجتمعي» لفيروس كورونا. وطالب الدكتور خليفة البكوش اللجنة العليا لمجابهة كورونا والوزارات والجهات المعنية برفع الجهوزية نظرًا لخطورة الموقف. وقال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي من جانبه إن ليبيا تشهد حاليا ما يسمي بالانتشار المحلي للوباء، مضيفا أن الأمر جد خطير.

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