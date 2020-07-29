استطلاع: المعارضة تفوقت على نظام أردوغان في خدمة الأتراك

أظهر استطلاع جديد للرأي، تفوق البلديات التابعة للمعارضة التركية، على التابعة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، في تقديم الخدمات للأتراك خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وبحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة، فقد أجرت الاستطلاع شركة "أونار" للأبحاث واستطلاعات الرأي؛ لقياس مدى رضاء الأتراك عن الخدمات التي قدمت لهم خلال تلك الفترة، وإظهار أنجح البلديات في تقديم تلك الخدمات.

وتضمن استطلاع الرأي أسئلة وجهت للمشاركين به حول عمل رؤساء 20 بلدية منها بلديات كبرى في عموم تركيا، وأخرى صغرى في مدينة إسطنبول.

ووفق نتائج الاستطلاع تربع أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على رأس أفضل رؤساء البلديات الذين أثبتوا نجاحًا كبيرًا خلال فترة تفشي كورونا، حيث حصل على 58.3% من أصوات المشاركين.

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وفي المركز الثاني جاء طونتس سوير، رئيس بلدية إزمير الكبرى، والمنتمي للشعب الجمهوري أيضًا، بعد حصوله على 57.6%، تلاه محمد سَكْمَن، رئيس بلدية أرضروم الكبرى، المنتمي للعدالة والتنمية بحصوله على 56.4%.

ورابعًا جاء منصور يافاش، رئيس بلدية العاصمة أنقرة، بعد حصوله على 55.6%، وخامسًا جاء زميله بالحزب محيي الدين بوجَك، رئيس بلدية أنطاليا الكبرى، بـ54.3%.

أفضل 10 بلديات كبرى بعموم تركيا أداء خلال تلك الفترة تقاسمتها أحزاب الشعب الجمهوري، بواقع 5 بلديات، والعدالة والتنمية، بواقع 4، والحركة القومية بواقع بلدية واحدة.

أما أفضل 10 بلديات صغرى أداء بمدينة إسطنبول تقاسمها حزبا الشعب الجمهوري، والعدالة والتنمية، بواقع 5 بلديات لكل منهما، غير أن الأول احتل 3 مراكز بين أفضل أول 5 بلديات في هذا الترتيب.