مناسك الحج 2020| يوم التروية ما سبب تسميته وما هي الأعمال التي تتم فيه ؟



سمي يوم التروية، بهذا الاسم، لان الحجاج كانوا يتزوّدون فيه من الماء ليأخذوه معهم من مكّة إلى عرفات في يوم عرفة، هو اليوم الذي ينطلق فيه الحجاج إلى منى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنى اتباعا للسنة.

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الحجاج يصلون في منى خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة.

«سبب التسمية»

وذكرت أن سبب التسمية بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ وقال العلامة البابرتي في «العناية شرح الهداية»: «وقيل: إنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن الناس يروون بالماء من العطش في هذا اليوم يحملون الماء بالروايا إلى عرفات ومنى».



ولفتت الإفتاء إلى أنه سمي بذلك أيضا لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ قال العلامة العيني في «البناية شرح الهداية»: «وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم رأى ليلة الثامن كأن قائلا يقول له: «إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك»، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمن الله هذا، أم من الشيطان؟ فمن ذلك سمي يوم التروية».

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، من خلال الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن هناك بعض الأعمال الخاصة بيوم التروية.

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وجاءت هذه الأعمال كالتالي:

- الاغتسال ولبس ملابس الإحرام.

- ينوي أداي مناسك الحج ويهل بالحج قائلا: «لبيك حجا».

- يتجه إلى منى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة قصرا بلا جمع، أما المغرب والفجر فلا يقصران.

- يبيت في منى حتى طلوع شمس يوم عرفة، وإن ذهب إلى عرفة ولم يبت في منى فلا شيء عليه.