العالم يترقب بقيود مشددة موجة ثانية من الوباء

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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باريس: شدد دول عدة بينها إسبانيا وألمانيا التدابير الصحية الثلاثاء في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بعدما أثار ظهور عدد من البؤر الجديدة مخاوف من موجة ثانية.

بدورها، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس لا يتأثر بفصول السنة على ما يبدو، في وقت تجاوز عدد الوفيات بالوباء 654 ألفا الثلاثاء، نحو ثلثهم في أوروبا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس. وسجّلت أكثر من مئة ألف وفاة منذ التاسع من يوليو بينما تضاعفت الحصيلة العالمية في أكثر من شهرين بقليل.

وأصرّت مدريد على أن إسبانيا لا تزال وجهة آمنة للسياح رغم أنها سجّلت أكثر من 4000 إصابة جديدة في نحو 361 بؤرة، بينما فرضت وضع الكمامات طوال الوقت في الأماكن العامة. إلا أن عدة دول فرضت حجرا صحيا على العائدين من إسبانيا، بينها بريطانيا، التي تعد سوقا مهمةبالنسبة للسياحة لديها.

خسائر السياحة

لكن قطاع السياحة الإسباني ليس وحيدا في معاناته من تداعيات كوفيد-19. وأفادت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن القطاع تكبّد خسائر بلغت قيمتها 320 مليار دولار في العالم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، ما يشكل تهديدا لدخل ملايين الأشخاص. وأفادت المنظمة ومقرها مدريد أن الرقم "أعلى بثلاث مرّات من الخسائر التي سجّلتها السياحة الدولية خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009".

كما اعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن حركة الطيران العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل أزمة وباء كوفيد-19 إلا بحدود العام 2024 على أقل تقدير. وفي ألمانيا، نصحت السلطات بعدم السفر لاسباب غير أساسية الى مناطق آراغون وكاتالونيا ونافار في اسبانيا بسبب "العدد المرتفع للاصابات" بفيروس كورونا المستجد.

وسجّلت ألمانيا ما معدله 557 إصابة جديدة يوميا خلال الأسبوع الفائت وفرضت وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة عند تعذّر التباعد الاجتماعي. وأفادت وكالتها للسيطرة على الأوبئة "علينا منع الفيروس من الانتشار مجددا بشكل سريع وخارج عن السيطرة".

أما إيران فشهدت أسوأ يوم على صعيد الوباء مسجّلة 235 وفاة جديدة الثلاثاء، في حصيلة يومية قياسية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري إن "الوضع مقلق" في الجمهورية الإسلامية بينما صنّفت السلطات طهران ضمن 15 محافظة من أصل محافظات ايران الـ31 بوصفها الأعلى خطورة لجهة تفشي الوباء. وفرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة وسمحت للمحافظات الأكثر تضررا وبينها طهران باعادة فرض قيود كانت رفعت تدريجيا منذ أبريل من أجل تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.

وسجّل لبنان أعلى حصيلة يومية للإصابات السبت بلغت 175 حالة لتعلن الحكومة الثلاثاء فرض إغلاق كلي بين 30 يوليو و3 أغسطس، تزامنا مع عطلة عيد الأضحى، على أن تعيد فتح البلاد جزئياً ليومين فقط، ثم تفرض إغلاقاً تاماً جديداً لمدة خمسة أيام.

وخلال يومي الإغلاق الجزئي، فرضت السلطات إقفال الحانات والملاهي الليلية وقاعات المؤتمرات والأسواق الشعبية والحدائق العامة، على أن تفتح المطاعم والمقاهي بقدرة استيعابية لا تتخطى خمسين في المئة.

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"معلومات مضللة"

من جهة أخرى، حذف تويتر تسجيلا مصورا أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشاركته على الموقع حيث وردت فيه تصريحات لأطباء قيل إنها غير صحيحة بشأن الوباء. وأفاد تويتر أن الفيديو انتهك "سياسته بشأن المعلومات المضللة المرتبطة بكوفيد-19". كما سبق أن حذف فيسبوك الفيديو الذي كان يشير إلى أن الكمامات وتدابير الإغلاق غير ضرورية لمواجهة الوباء.

وفي الصين، التي تمكنت الى حد كبير من القضاء على الفيروس بعد سبعة أشهر على ظهوره فيها، أعلنت السلطات الثلاثاء أن حاملي الفيروس القادمين من بؤرة إصابات في شمال شرق البلاد ينشرون العدوى في خمس مناطق بينها العاصمة بكين.

وكانت الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر 2019 تمكنت الى حد كبير من القضاء على الوباء بفضل فرض وضع الكمامات واجراءات عزل وتتبع المخالطين للمصابين.

ولم تسجل أي وفاة منذ منتصف مايو. لكن في الأشهر الماضية ظهرت بؤر إصابات محدودة جديدة في مناطق مختلفة في البلاد ما أثار قلقا. وأعلنت الصين الثلاثاء 68 إصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية، في أعلى ارتفاع يومي منذ منتصف ابريل.

لا تأثير لفصول السنة

ويواصل فصل الصيف بالتسبب بمشكلات للأشخاص الراغبين بالسفر خلال عطلاتهم. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "لنكن واضحين تماما حول ما يحدث في أوروبا. بين بعض اصدقائنا الأوروبيين، أخشى اننا بدأنا برؤية إشارات في بعض الأماكن الى موجة ثانية للجائحة".

بدورها، أعلنت اليونان أنها ستعيد فتح ست من موانئها، بما في ذلك بيرايوس في أثينا، أمام السفن السياحية في عطلة نهاية الأسبوع. لكنها فرضت وضع الكمامات في المتاجر والمقار الحكومية نظرا لارتفاع عدد الإصابات مجددا.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس للصحافيين إن "فصول السنة لا تؤثر على ما يبدو على انتقال العدوى بهذا الفيروس". فتعد الولايات المتحدة، حيث فصل الصيف حاليا، البلد الأكثر تأثرا بالوباء حيث توفي 148 ألف شخص وأصيب نحو 4,3 ملايين.

أما البرازيل، حيث فصل الشتاء حاليا، فهي البلد الثاني لجهة التأثر بكوفيد-19 وسجّلت أكثر من 87 ألف وفاة. وقالت هاريس "ما علينا أن ندركه جميعا هو أن هذا فيروس جديد... حتى وإن كان تنفسيا وحتى وإن كانت الفيروسات التنفسية تأثرت في الماضي بفصول السنة المختلفة، فإن سلوك (كورونا المستجد) مختلف".