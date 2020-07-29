هل يجوز التصالح فى مخالفات اشتراطات الحماية المدنية وكود الحريق وغرف السطح؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أبرز التشريعات التى تشغل العديد من المواطنين فى الشارع المصرى، خاصة وأن هناك الكثير من المخالفات المختلفة على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من التساؤلات بشأن التشريع، وفيما يلى نستعرض موقف زيادة مسطحات غرف السطح من لتصالح، وكذلك اشتراطات الحماية المدنية و كود الحريق.

كيف يتم التصالح على مخالفة زيادة مسطحات غرف السطح واستخدامها في وحدة سكنية؟

وفقا للقانون، يجوز التصالح على مخالفات غرف السطح على النحو التالي:

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في حالة زيادة مسطح غرف السطح فيتم التصالح على المساحة المضافة.

في حالة استخدام المسطح وحدة سكنية فيتم التصالح على كامل المسطح.

هل يجوز التصالح على أعمال مخالفة الاشتراطات الحمايه المدنيه كود الحريق؟

وفقا للائحه التنفيذيه للقانون والقرار الوزارى رقم 682 لسنة 2019 الخاص باشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق، حيث يقوم ممثل إدارة الحماية المدنية باللجنة الفنية المنصوص عليها من اللائحة التنفيذية التحقق من توافر هذه الاشتراطات عند البدء في طلب التصالح.