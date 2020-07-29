كبير خبراء أمريكا يحذر من ارتفاع الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة

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كما توقاع فاوتشي أن تكون بعض الولايات والمدن الأمريكية ربما تكون على أعتاب تفش متزايد للمرض.
وفاقت زيادة عدد الحالات في فلوريدا وتكساس وأريزونا وكاليفورنيا هذا الشهر قدرات المستشفيات على الاستيعاب وأدت إلى التراجع عن خطوات لإعادة فتح الاقتصاد وأثارت مخاوف من تداعي الجهود، التي تبذلها البلاد لاحتواء التفشي.
وفي مقابلة مع برنامج “جود مورنينغ أميركا” على قناة إيه.بي.سي، أشار فاوتشي إلى حالة التفشي في عدد من ولايات حزام الشمس الأميركية الجنوبية قائلا: “ربما وصلت للذروة وتعاود الانخفاض”.
وأضاف أن هناك “مؤشرا مبكرا للغاية” على أن النسبة المئوية لفحوص كورونا، التي جاءت نتيجتها إيجابية بدأت تزيد في ولايات أخرى مثل أوهايو وإنديانا وتنيسي وكنتاكي.
وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن مرض “كوفيد-19″، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 148446، الاثنين، فيما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 4.3 مليون حالة وفقا لأحدث إحصاء تجريه رويترز.
وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،و 1592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.