الجاليات الفلسطينية: إصابات كورونا ترتفع لـ3898 والوفيات 199

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم 3898 إصابة، وعدد الوفيات بلغ 199 حالة وفاة، فيما سجلت 1644 حالة تعاف، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 3 إصابات جديدة في صفوفها، بولايتي شيكاغو ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات الى 2158 إصابة، ويبقى عدد حالات الوفاة 69 حالة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، أنها أبلغت عن اشتباه بإصابة 4 طالبات بفيروس "كورونا"، ويخضعن للفحص والحجر الصحي، وأنها تقوم بمتابعة أوضاعهن الصحية والمعيشية وتقديم كل مساعدة ممكنة لهن.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنها تتابع باهتمام كبير الأوضاع الصحية والمعيشية للعالقين من أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ريثما يتم إجلاؤهم إلى أرض الوطن، خاصة بظل تفاقم معاناتهم على المستويات كافة.

وأكدت مجددا للسفراء ضرورة إجراء الاتصالات اللازمة مع سفراء مصر، ومتابعة رحلات الإجلاء والطيران المتوجهة لمصر لتأمين إجلاء العالقين الغزيين ممن تنطبق عليهم معايير للسلطات المصرية، حتى يتمكنوا من دخول الأراضي المصرية انتظارا لفتح معبر رفح.