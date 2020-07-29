كورونا: 1592 وفاة بأميركا خلال يوم والفيروس يعاود الانتشار بالصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت الولايات المتحدة 1,592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأربعاء.

كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 60 ألف إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد.

وتخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا في فلوريدا ستة آلاف بعد تسجيل 186 وفاة إضافية في الولاية، وفق ما أعلن مسؤولو القطاع الصحي.

وباتت فلوريدا التي تطلق عليها تسمية "ولاية الشمس المشرقة" ثاني أكثر ولاية أميركية تسجيلا للإصابات بكوفيد-19 بعد كاليفورنيا، وقد بلغت حصيلة المصابين فيها 441 ألفا و997 شخصا، بزيادة قدرها 9230 حالة عن اليوم السابق.

وبالإجمال سجّلت فلوريدا 6177 وفاة من أصل حصيلة إجمالية بلغت 148 ألفا و488 شخصا قضوا جراء الوباء في الولايات المتحدة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت كولومبيا عدد قياسي في الإصابات الجديدة بالفيروس أمس الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 10284 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 297 حالة وفاة.

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وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كولومبيا 267 ألفا و385 حالة، وحصيلة الوفيات 9074 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 136 ألفا و690 شخصا.

وشهدت كولومبيا كما العديد من الدول الأخرى في المنطقة ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تجاوز إجمالي عدد الإصابات في أمريكا اللاتينية الـ 4 ملايين حالة.

في الصين عاود الفيروس لينتشر مجددا، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، أمس الثلاثاء، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع يوم الاثنين الذي سجلت فيه 68 إصابة.

وأوضحت السلطات الصحية أنه تم رصد 3 إصابات مستوردة، مقابل 4 حالات مستوردة سجلت قبلها بـ24 ساعة.

كما سجلت 27 إصابة جديدة دون أعراض، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيها 34 حالة بلا أعراض.

أما العاصمة بكين، فقد سجلت فيها إصابة جديدة واحدة، وهو نفس الرقم المسجل يوم الإثنين.