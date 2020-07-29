شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات عارمة تضرب اليابان والان نبدء بالتفاصيل
وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان نهر موجامي خارج ضفتيه في مقاطعة ياماجاتا، لتغمر المياه المنازل والطرق، حسبما أظهرت لقطات مصورة.
ويحاول السكان المحليون الاحتماء وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي وسط مخاوف من جائحة كورونا.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات وانهيارات طينية وارتفاع منسوب مياه الأنهاء حيث تسبب الموسم المطير في هطول أمطار قياسية على
بعض مناطق الشمال الشرقي.
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