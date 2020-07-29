شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: هيدروكسي كلوروكين ناجح للغاية في علاج " كورونا " والان نبدء بالتفاصيل

ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الثلاثاء دعمه لعقار هيدروكسي كلوروكين، واصفا إياه بأنه ناجح للغاية في علاج فيروس كورونا. كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد ألغت الشهر الماضي ترخيص الاستخدام الطارئ لهيدروكسي كلوروكين في علاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا بعدما شككت عدة دراسات في فعاليته.

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