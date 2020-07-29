بايدن يختار نائبه لانتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع المقبل

أعلن المرشح الديموقراطي المفترض للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الثلاثاء أنه سيختار الأسبوع المقبل نائبه الذي سيخوض معه انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس.



وقال بايدن في تصريحات صحفية:" سوف أحدد خياري في الأسبوع الأول من أغسطس/ آب، أعدكم بأني سأعلمكم بذلك حالما أفعل".

وسأل الراسلون بايدن، الذي تعهد باختيار امرأة، عما إذا كان سيتمكن من مقابلة الشخص الذي سيقع عليه الخيار وجها لوجه بسبب وباء كوفيد-19، فأجاب نائب الرئيس السابق البالغ 77 عاما "سنرى".

ووفق تقارير إعلامية، تضم قائمة بايدن القصيرة للمرشحين، السيناتور عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس وسوزان رايس، مستشارة الأمن القومي السابقة في عهد باراك أوباما.

Advertisements

وهناك اعتقاد أن بايدن ينظر أيضا في خيارات أخرى تشمل ثلاث سيناتورات أخريات، هن تامي داكوورث من إلينوي، واليزابيث وارن من ماساتشوستس، وتامي بالدوين من ويسكونسن.

وفي السباق أيضا ممثلة فلوريدا في مجلس النواب فال ديمينغز وزميلتها ممثلة كاليفورنيا كارين باس، إضافة الى حاكمة ولاية ميشيغن غريتشين ويتمر وحاكمة ولاية نيو مكسيكو لوجان غريشام ورئيسة بلدية أتلانتا كيشا لانس بوتومز.

ونشر موقع بوليتيكو الإلكتروني رسما بيانيا بعد تصريحات بايدن يورد بأنه اختار هاريس للمنصب، لكن الموقع اعتذر لاحقا عن ذلك وقال أنه حدث عن طريق الخطأ بسبب "عطل فني".

ومن المقرر أن يبدأ في 17 أغسطس/ آب انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي للإعلان عن مرشحه الرئاسي ونائبه، لكن يتوقع أن يكشف بايدن عن خياره قبل ذلك.