نائب وزير الدفاع السعودي: اتفاق الرياض عامل رئيسي لاستقرار اليمن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، هدف رئيسي لتحالف دعم الشرعية، ويمثل "اتفاق الرياض" عامل رئيسي في ذلك.



وقال نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الأربعاء: إن اتفاق الرياض عامل رئيسي لتحقيق استقرار اليمن، بجانب دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان :" أثمرت الجهود التي يقودها ولي العهد عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن".

وتابع:" أحيي الرئيس اليمني والحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين أيدوا مقترح المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق، وأنظر بتفاؤل وثقة بالتزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق، وإدراكهم حجم المسؤولية على عاتقهم للتوافق لإعلاء مصلحة الشعب اليمني".

Advertisements

وأشار إلى أن مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية".

ومن جانبه، أعرب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أمله أن يساهم اتفاق الرياض بشكل إيجابي وقوي في إطلاق عجلة التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية.

ويأتي ذلك بعدما، أعلن مصدر سعودي مسؤول أن المملكة قدمت للحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق النار بين الطرفين، والذي بدأ منذ الشهر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الآلية تتضمن أيضا إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً.