هاشتاج #السيسي_ حارس_النيل يتصدر تويتر.. ومغردون: نثق في القيادة المصرية والسيسي وخبراته

دشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #السيسي_حارس_النيل وذلك على خلفية تصريحات الرئيس حول قضية سد النهضة أمس، خلال افتتاح مدينة الروبيكي للجلود، وقال "قضيتنا في سد النهضة عادلة اطمئنوا".

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا ونتناول بعض التعليقات :

#السيسي_حارس_النيل مصر قوية برئيسها وجيشها ووحدة الشعب مع القيادة حفظكم الله ونحن معكم يدا واحده بأذن لله ولتذهب تركيا وايران وقطر الى الجحيم