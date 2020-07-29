شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بسرعة الانتهاء من توسعات محطة جزيرة الدهب بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من محطة جزيرة الدهب، ومشروع توسعات المحطة بطاقة إنتاجية 160 ألف م3/يوم، لافتا إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى فقط، وضرورة سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لتحسين مستوى الخدمة وحل مشكلة انقطاعات المياه فى المنطقة التى تعتمد على المحطة بشكل أساسى فى محافظة الجيزة.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التوسعات تأتي فى إطار حل مشكلة انقطاع المياه المتكرر فى المحافظة، وتنفيذ المرحلة الأولى ساهم فى حل جزئي للمشكلة ولكنها مازالت قائمة بعض الشئ فى عدد من المناطق، مما يستوجب ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة لتغذية المنطقة بالكامل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص ما يعادل مليار جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال التوسعات، الانتهاء من التوسعات بالمحطة، كما تم الموافقة على توفير جميع الاعتمادات المالية الخاصة بحل الأزمة جذريا ودخول الخدمة 160 ألف متر مكعب يوميا، مما يستوجب ضرورة العمل على أرض الواقع لسرعة الانتهاء من الأعمال لتحسين مستوى الخدمة.

الجدير بالذكر أن توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة إنتاجية 160 ألف م3/يوم، يتم تنفيذها على مرحلتين، بطاقة 80 ألف م3/يوم، لكل مرحلة، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية، فى حين أن الطاقة الإجمالية لمحطة مياه جزيرة الدهب، ستبلغ 800 ألف م3/يوم، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعات، لخدمة 4 ملايين نسمة من سكان محافظة الجيزة، ولا سيما المناطق الساخنة، والتى تعانى من نقص كمية المياه نتيجة للزيادة السكانية والبناء العشوائى.